Dynasty Warriors: Origins – Informationen zur Handlung und ein Video

Nachdem „Dynasty Warriors: Origins“ im Mai 2024 offiziell angekündigt wurde (siehe hier), gaben Koei Tecmo Europe und Entwicklerstudio Omega Force jetzt die ersten Details zur Handlung bekannt.

Das 1 vs. 1.000-Actionspiels führt eine neue, tiefere Interpretation der traditionellen Drei-Königreiche-Geschichte ein, in der die antike Historie Chinas dargestellt wird. Die Geschichte beginnt ein Jahr vor dem Aufstand der Gelben Turbane, zu Beginn einer Ära großer Umwälzungen.

Der Protagonist, ein Krieger mit Amnesie, besucht ein Dorf, das unter einer Hungersnot leidet. Dort trifft er auf Zhang Jiao, einen langhaarigen Mann, der den Menschen beisteht, und Guan Yu, einen bärtigen Krieger, der die Ungerechtigkeit der Regierungsbeamten anprangert. Gemeinsam kämpfen sie gegen die korrupte Regierung.

Die Geschichte wird aus der Sicht des an Amnesie leidenden Protagonisten erzählt, der sich als einsamer Held durchschlägt. Im Laufe des Spiels werden die Ereignisse der Drei Königreiche klarer und detaillierter beschrieben, was nicht nur für Fans von „Romance of the Three Kingdoms“ und „Dynasty Warriors“, sondern auch für Neueinsteiger ein Erlebnis sein soll.

Um den Fans das neue Spiel vorzustellen, haben Akihiro Suzuki, der General Producer von „Dynasty Warriors: Origins“, gemeinsam mit dem Producer Tomohiko Sho, ein Video veröffentlicht, in dem sie ihre Erwartungen an das Spiel erläutern.

Das Spiel selbst soll 2025 für PC (Steam), Xbox Series X/S sowie PlayStation 5 auf den Markt kommen. Hier findet ihr die Homepage des Musou-Spiels: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung