Dynasty Warriors: Origins – Neuer Teil des Franchise angekündigt

Mit „Dynasty Warriors: Origins“ werden Koei Tecmo Europe und Entwicklerstudio Omega Force das „Dynasty Warriors“-Franchise nächstes Jahr auf PC und Konsolen fortsetzen. Der neue Teil wird in gewohnter Weise 1 vs. 1000-Action bieten und für PC (Steam), Xbox Series X/S sowie PlayStation 5 auf den Markt kommen. Genauere Angaben zum Release-Zeitraum gibt es noch nicht. Dafür wurde der erste Trailer präsentiert.

„Seit fast 30 Jahren wurde das DYNASTY WARRIORS-Franchise nicht nur durch den Realismus auf dem Schlachtfeld aufgebaut, sondern auch durch die berauschende Action des 1 vs. 1.000-Gameplays“, sagt Tomohiko Sho, Dynasty Warriors: Origins Produzent und Leiter von Omega Force, KOEI TECMO GAMES. „Mit Dynasty Warriors: Origins kehren wir zu diesen Wurzeln zurück und liefern nicht nur unseren treuesten Fans der Serie, sondern allen Fans weltweit die spannendste Action, die wir je erschaffen konnten.“

Die Geschichte in dem neuen Spiel wird zum ersten Mal in der Reihe durch die Augen eines namenlosen Helden erzählt, der sich durch die historische Geschichte des Drei-Königreiche-Krieges kämpft, während in ganz China das Chaos ausbricht.

Hier findet ihr die Homepage des Musou-Spiels: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung