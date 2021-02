Railgrade – Demo und Trailer zum Eisenbahnkonstruktions-Strategiespiel

Publisher The Irregular Corporation (Murder By Numbers, PC Building Simulator) und Entwickler Minakata Dynamics kündigten heute mit „Railgrade“ ein neues Eisenbahnkonstruktions-Strategiespiel an und lassen direkt eine Demo auf die Spieler los.

„Railgrade“ versetzt euch in eine düstere und nahe Zukunft, in der ressourcenreiche Weltraumkolonien von gierigen Unternehmen ausgebeutet werden. Euer Auftraggeber, Nakatani Chemicals, hat jedoch durch einen wirtschaftlichen Kollaps die Kontrolle über eine der Kolonien verloren. Es ist nun an euch, zu retten, was zu retten ist. Errichtet auf diesem fremden Planeten ein weitreichendes Transport- und Logistik-Netzwerk und wählt die Routen so, dass ihr die wertvolle Fracht so effizient wie möglich befördert.

Noch im Laufe des Jahres wird „Railgrade“ für den PC erscheinen. Eine Demo wurde bereits im Rahmen des laufenden Steam Game Festivals veröffentlicht. Die Demo und weitere Informationen zum Spiel findet ihr auf der frisch gelaunchten Store-Seite bei Steam.

RAILGRADE | Announcement Trailer

