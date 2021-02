Fall Guys – Im Sommer kommt das Spiel für Nintendo Switch

Letztes Jahr veröffentlichten Devolver Digital und Entwicklerstudio Mediatonic das Multiplayer-Spiel „Fall Guys“ für PC und PlayStation 4. In der letzten Episode von Nintendo Direct haben die Teams jetzt eine Nintendo Switch-Version für den Sommer 2021 angekündigt. Einen genauer Release-Termin konnte aber noch nicht verraten werden.

In dem Spiel treten 100 Spieler in chaotischen Stages gegeneinander an, bis nur noch einer übrig ist und zum Sieger gekürt wird. Das Spiel kann man wahrscheinlich am ehesten mit der japanischen Spielshow „Takeshi’s Castle“ vergleichen. Spieler bekämpfen Runde für Runde Hindernisse, schieben sich durch Konkurrenten und überwinden die Gesetze der Physik, um Demütigungen oder gar Eliminierungen zu vermeiden.

Die Homepage von „Fall Guys: Ultimate Knockout“ findet ihr hier: KLICK!

Fall Guys - Coming to Nintendo Switch this Summer!

Quelle: Pressemitteilung