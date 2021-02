In Sound Mind – Nintendo Switch-Version angekündigt

Im Juni 2020 kündigten Publisher Modus Games und Entwickler We Create Stuff den realitätsverzerrenden Psychothriller „In Sound Mind“ für PC, Xbox Series X und PlayStation 5 an. Jetzt folgte die Ankündigung für Nintendo Switch.

Des Weiteren ist das Spiel als Retail-Deluxe Edition für 39,99 Euro (UVP) für Konsolen vorbestellbar. Diese umfasst den digitalen Soundtrack von The Living Tombstone sowie das digitale Artbook, mit dem Horrorfans noch tiefer in diese surreale Welt abtauchen können. Aktuell ist diese Version im Store von MaximumGames zu finden (siehe hier).

In dem First Person-Horrorspiel werden Spieler mit unvorhersehbaren Gefahren in den Erinnerungen verschiedener Personen konfrontiert. Der Titel, der scheinbar harmlose, einfache Erinnerungen in schockierende Erlebnisse wandelt, wurde von den Schöpfern der „Nightmare House 2 Mod“ entwickelt.

Der Titel soll 2021 erscheinen. Die Homepage des Spiels findet hier: KLICK! Weiterhin gibt es auf Steam eine kostenlose Demo-Version von “In Sound Mind” (siehe hier). Zusätzliche Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Hier einen Vorgeschmack auf den Soundtrack von The Living Tombstone. Der Song heißt „A Doll’s House“.

The Living Tombstone - A Doll's House (In Sound Mind OST) [feat. Hayley Nelson]

Quelle: Pressemitteilung