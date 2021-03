Pacer – Anti-Gravity-Racer jetzt auch auf Xbox One erhältlich

Nachdem das Entwicklerstudio R8 Games letztes Jahr das Hochgeschwindigkeits-Anti-Gravity-Racing-Game „Pacer“ für PC und PlayStation 4 veröffentlichte, folgt heute die Veröffentlichung für Xbox One. In “Pacer” werdet ihr in das Jahr 2075 versetzt. Im Zuge des Anti-Gravity-Motorsports müsst ihr Rennen auf gefährlichste und herausfordernde Strecken auf der ganzen Welt meistern. Unternehmen überall auf dem Planeten treten in einem Kampf von Technik und fahrerischem Können gegeneinander an, um die Meisterschaft zu gewinnen und den ultimativen Sieg zu erringen.

Neben dem Einzelspielermodus bietet das Rennspiel auch einen Multiplayer, wo ihr mit bis zu 10 Spielern an Rennen teilnehmen könnt. Dabei ist das Spiel für Online- und kompetitives Gaming optimiert. Der Online-Ranked-Modus veranschaulicht, wie die Spieler im Vergleich zu den Besten der Welt dastehen und der Online-Turnier-/Zuschauermodus bietet einfache Möglichkeiten für Streaming und spaßige Events in allen Größen.

Die Homepage von „Pacer“ findet ihr hier: KLICK!

PACER XBOX gameplay trailer

Dieses Video auf YouTube ansehen

Quelle: Pressemitteilung