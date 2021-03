Lost Words: Beyond the Page – Release-Termin für PC und Konsolen

Nachdem im März 2020 das Adventure „Lost Words: Beyond the Page“ überraschend zeitexklusiv für Google Stadia erschien (siehe hier), gaben Modus Games und Entwicklerstudio Sketchbook Games jetzt den Release-Termin für PC und Konsolen bekannt. So erscheint das Spiel am 6. April 2021 für PC (Steam), Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4.

Das Adventure spielt in einer mit Wasserfarben gemalten 2D-Fantasiewelt namens Estoria und soll eine emotionale Geschichte der jungen Schriftstellerin Izzy erzählen. Im Bereich Gameplay erwartet euch eine Mischung aus Jump’n’run und Rätsel. Als Spieler werdet ihr mit Wörter interagieren, um die Umgebungen zu verändern und der Protagonistin einen sicheren Weg zu bahnen.

Die Geschichte von in dem Spiel dreht such um das junge Mädchen Izzy, die durch das Schreiben die Kraft findet, mit den Herausforderungen des Lebens klarzukommen. Als Izzy gerade auf dem Weg war, das Trauma des Verlustes eines geliebten Menschen zu überwinden, wird sie in eine surreale Geschichte verwickelt, die sich auf eine Weise entfaltet, die niemand hätte vorhersehen können.

„Lost Words: Beyond the Page“ ist bereits auf Steam zu finden (siehe hier) und die Homepage findet ihr hier: KLICK!

Lost Words: Beyond the Page – Release Date Trailer

Quelle: Pressemitteilung