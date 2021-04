Knockout City – Weitere Informationen zur offenen Crossplay-Beta

Es ist bereits bekannt, dass die offene Crossplay-Beta von „Knockout City“ kommendes Wochenende auf PC, Nintendo Switch, Xbox One und PlayStation 4 stattfindet. Diese Beta wird allen beinhaltet, was bereits in der ersten Beta zur Verfügung stand. Dies umfasst die Mond-, Käfig und Bombenbälle, die Karten Erschütterungshof, Hochdach-Höhen und Knockout-Karussell und die Team-K.O.-Playlist.

Zu den neuen Inhalten gehören der Scharfschützenball, die Karte „Gassenschlacht“, die Playlists „1-gegen-1 Duell“ und „Diamanten-Diebstahl“ sowie zahlreiche Optionen zur Anpassung des Stils. Zudem sind auch private Spiele verfügbar, um ganz eigene Spiele zu erstellen.

Zeitplant der „Knockout City“-Crossplay-Beta

Team-K.-O.: Startzeit: 2. April um 15:00 Uhr Endzeit: 5. April um 3:00 Uhr

1-gegen-1 Duell: Startzeit: 2. April um 15:00 Uhr Endzeit: 3. April um 20:00 Uhr

Diamanten-Diebstahl: Startzeit: 3. April um 20:00 Uhr Endzeit: 5. April um 3:00 Uhr



Des Weiteren erhalten Spieler für die Teilnahme an dieser Crossplay-Beta den Beta-blauen Booster-Gleitschirm, sowie das Beta-Rowdy-Spielersymbol, wenn sie zur Veröffentlichung des Spiels zurückkehren. Als Dankeschön bieten Electronic Arts und Entwickler Velan Studios den Spielern, die im Februar an der PC-Beta teilgenommen oder sich frühzeitig auf der Homepage (siehe hier) für die Crossplay-Beta angemeldet haben, an diesem Wochenende die Chance, die exklusive Ausrüstung auszuprobieren.

Wenn „Knockout City“ am 21. Mai 2021 veröffentlicht wird, haben Spieler für begrenzte Zeit Zugriff auf eine kostenlose Testversion auf PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC (Origin, Steam und EGS), sowie dank Aufwärtskompatibilität auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S, in der die Vollversion des Spiels gespielt werden kann.

Alle Spielfortschritte aus der kostenlosen Testversion bleiben Spielern erhalten, die sich für den Kauf der Vollversion des Spiels entscheiden. Spieler, die sich während der kostenlosen Testversion für den Kauf entscheiden, erhalten zusätzliche kosmetische Belohnungen.

Weitere Informationen rund um die Beta findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung