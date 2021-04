Warhammer – Age of Sigmar: Storm Ground – Release-Termin

Das rundenbasierte Strategiespiel „Warhammer – Age of Sigmar: Storm Ground“ wird kommenden Mai für PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 und Xbox One erscheinen. Publisher Focus Home interactive und Entwickler Gasket Games veröffentlichen das Spiel am 27. Mai 2021 für die genannten Plattformen.

Wie der Name des Spiels schon verrät, ist es im düsteren Fantasy-Universum „Age of Sigmar“ (von Games Workshop) angesiedelt. Als Spieler kontrolliert ihr eine von drei Fraktionen und erkundet die Welt Storm Ground. Wenn ihr siegreich aus den rundenbasierten Kämpfen hervorgeht, könnt ihr eure Einheiten und Ausrüstung verbessern sowie neue Fähigkeiten freischalten.

Neben einem Online 1vs1-Multiplayer bietet das Spiel auch einen Einzelspielermodus. Diese Kampagne soll nicht linear sein und bei jedem Spieldurchlauf neue Herausforderungen, Einheiten und Ausrüstung bieten.

Die Webseite von „Warhammer – Age of Sigmar: Storm Ground“ findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung