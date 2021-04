Alex Kidd in Miracle World DX – Release-Termin der Neuauflage steht fest

„Alex Kidd in Miracle World DX“ ist eine Neuauflage des 1986 erschienen Jump ’n’ Run “Alex Kidd in Miracle World”, die letztes Jahr angekündigt wurde. Merge Games und das Entwicklerteam von Jankenteam werden das Spiel am 24. Juni 2021 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den Markt bringen. Für 19,99 Euro (UVP) können Spieler die Neuauflage erwerben.

Neben der Standard Edition veröffentlicht Merge Games auch eine Signature Edition, die ab sofort vorbestellbar ist. Diese Collector’s Edition beinhaltet folgende Boni:

Eine Alexx Kidd in Miracle World-Sammlerbox

Eine physische Ausgabe des Spiels

Ein Echtheitszertifikat

Ein Artbook

Den Soundtrack auf CD

Einen Schlüsselanhänger

Jankenpon-Karten

Anstecknadeln

Ein Sonnenstein-Medaillon mit dazugehöriger Tasche

Die Neuauflage des 1986 für das SEGA Master System erschienen Spiels bietet eine überarbeitete Grafik und ein verbessertes Kampf-System. Zudem gibt es neue Level, die die Geschichte rund um den jungen Hauptcharakter ausbauen.

Außerdem gibt es ein Retro-Modus, der die nostalgischen Gefühle des Klassikers zurück bringen soll, indem man in den eigens nachgebauten originalgetreuen Grafikstil wechseln kann. Der Boss-Rush-Modus ist hingegen komplett neu und lockt mit non-stop „Schere-Stein-Papier“-Action. Das Ganze wird mit neuinterpretierter Musik sowie die Tracks des Originals abgerundet.

Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Hier findet ihr „Alex Kidd in Miracle World DX“ auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung