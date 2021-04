Disgaea 6: Defiance of Destiny – Neue Charakter-Klassen im Trailer

Mit dem neusten Trailer zeigt NIS America verschiedene Charakter-Klassen aus „Disgaea 6: Defiance of Destiny“. Des Weiteren ist am Ende des Trailers der „Hololive“-DLC zu sehen. Dieser wird kostenlos für alle Spieler verfügbar sein, wenn das Spiel im Westen erscheinen wird.

„Disgaea 6: Defiance of Destiny“ wird von Nippon Ichi Software entwickelt und erscheint am 29. Juni 2021 für Nintendo Switch. Es der neuste Ableger der „Disgaea“-Reihe und wird eine Geschichte bieten, die sich um den überheblicher Zombie Zed dreht. Gemeinsam mit seiner Schwester Bieko steht er am unteren Ende der Netherworld-Rangliste.

Als ein Gott der Zerstörung sein (Un-)Leben bedroht, muss Zed alle seine Kräfte sammeln – seine einzigartige Fähigkeit, Super Reincarnation, ist die einzige Möglichkeit, sich der Bedrohung entgegenzustellen. Auf seinem Weg verbündet er sich mit verdrehten und bunten Bewohnern der Netherworld, stellt sich so mancher Herausforderung und findet schon bald heraus, ob sogar ein unsterblicher Hooligan wie er dem Schicksal trotzen kann.

Quelle: Pressemitteilung