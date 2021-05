Observer: System Redux – Termin für PS4, Xbox One und Box-Version

Letztes Jahr veröffentlichte das Entwicklerstudio Bloober Team den Cyberpunk-Thriller „Observer: System Redux“ für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Es handelt sich dabei um eine Neuauflage des 2017 erschienen „Observer“. Im Juli 2021 wird jetzt nicht nur eine physische Version des Spiels erscheinen, sondern erstmals eine Version für PlayStation 4 und Xbox One. Die Veröffentlichung von beiden erfolgt am 16. Juli 2021. Die Day One Edition inklusive dem Spiel, Softcover-Artbook und Soundtrack wird zum Preis von 29,99 Euro (UVP) erhältlich sein.

In „Observer: System Redux“ schreiben wir das Jahr 2084. Nachdem eine digitale Plage namens „Nanophage“ tausende Menschen tötete, die ihr Verstand und Körper mit Augmentationen ausgestattet hatten, folgte ein Krieg, wodurch Unternehmen an die Macht kamen, die eine Gesellschaft der Unterdrückung schufen. Als Spieler schlüpft ihr in die Rolle von Daniel Lazarski. Er ist ein sogenannter Observer. Observer sind Teil der Unternehmen und auf das Hacken des Gedächtnisses und Erinnerungen anderer Menschen spezialisiert.

