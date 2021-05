Sniper Ghost Warrior Contracts 2 – PlayStation 5-Version erscheint später

Das Entwicklerteam von CI Games muss aufgrund unvorhergesehener technischer Probleme die Veröffentlichung der PlayStation 5-Version von „Sniper Ghost Warrior Contracts 2“ verschieben. Einen neuen Termin gibt es nicht. Der Release für PC, PlayStation 4, Xbox One und Xbox Series X/S ist weiterhin am 4. Juni 2021.

Als Zeichen des guten Willens und angesichts dieser Neuigkeiten hat CI Games beschlossen, die erste große inhaltliche Erweiterung (DLC; eine neue und umfangreiche Karte mit neuen Verträgen) für alle Spieler auf allen Plattformen, einschließlich PS5, kostenlos bereitzustellen, PS4, Xbox X / S, Xbox One und PC. Die Erweiterung befindet sich derzeit in der Entwicklung. Weitere Neuigkeiten zur DLC-Veröffentlichung folgen in Kürze.

Darüber hinaus werden sowohl die digitalen als auch die physischen PS4-Iterationen mit einem kostenlosen digitalen Upgrade auf die PS5-Version verfügbar, das bei Veröffentlichung heruntergeladen werden kann. Dadurch soll sichergestellt werden, dass PS5-Spieler das Spiel am 4. Juni 2021 weiterhin erwerben und spielen können.

Nach dem offiziellen Release soll ein Patch folgen, mit dem Spieler die PS4-Version von „Sniper Ghost Warrior Contracts 2“ in 4K und mit verbesserten Texturen und Grafiken sowie kürzeren SSD-Ladezeiten spielen können.

„Wir hätten diese Schwierigkeiten nicht vorhersehen können. Wir möchten unseren Spielern jedoch versichern, dass unser erfahrenes, professionelles und engagiertes Team hart mit dem Plattformhalter und dem Engine-Anbieter zusammenarbeitet, um die Probleme so schnell wie möglich zu lösen und sicherzustellen, dass wir der PS5-Community das hochkarätige Sniping-Erlebnis ermöglichen können, auf das sie gewartet haben. Wir bieten allen Käufern der PS4-Version ein kostenloses digitales Upgrade auf die PS5-Version an.“ – Tobias Heussner, Executive Producer für Sniper Ghost Warrior Contracts 2 bei CI Games.

Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK! Informationen über die „Sniper: Ghost Warrior“-Spiele findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung