Far Cry 6: Die Guerilla Revolution – Release-Termin, Trailer und mehr

Wie angekündigt, hat Ubisoft jetzt das kommende Action-Game „Far Cry 6: Die Guerilla Revolution“ genauer vorgestellt. Im Zuge dessen wurde auch der offizielle Release-Termin bekannt gegeben. Hinzu wurden mehrere Trailer veröffentlicht, die mehr von der Spielwelt, den Features und den Charakteren zeigen.

„Far Cry 6: Die Guerilla Revolution“ erscheint am 7. Oktober 2021 für Xbox One, Xbox Series X, PlayStation 4, PlayStation 5, Google Stadia, Amazon Luna und PC (exklusiv im EGS und Ubisoft Store) sowie Ubisoft+. Fans, die Far Cry 6 auf Xbox One und PlayStation 4 erworben haben, können das Spiel kostenfrei auf die Version für die Folgegeneration, Xbox Series X/S und PlayStation 5 übertragen.

Wer das Spiel vorbestellt, erhält Zugriff auf das “Libertad Pack”, das das “Libertad Outfit” für Chorizo und den hochmodernen “Discos Locos” enthält, einen waffenfähigen Scheibenwerfer, der Feinde auf ihren eigenen Gräbern tanzen lässt.

Die Geschichte von „Far Cry 6“ spielt in dem tropischen Paradies Yara. Spieler schlüpfen in die Rolle des Ex-Militärs Dani Rojas, der in Yara geboren und aufgewachsen ist. Sie werden in die Guerilla-Bewegung verwickelt, während die Brutalität der tyrannischen Herrschaft den Gipfel erreicht und das Feuer der Revolution im ganzen Land entfacht.

Ihr werdet die Wahl zwischen männlichem und weiblichem Protagonisten haben und euch den Streitkräften der Revolution anschliessen. Dabei treffen auf unterschiedliche Charaktere, darunter Clara Garcia, die Anführerin der revolutionären Gruppe Libertad, und Juan Cortez, ein verbitterter Ex-KGB-Spion und Guerilla-Experte. Gemeinsam suchen sie einen Weg, den Tyrannen ein für alle Mal zu stürzen.

Um gegen Antóns Streitkräfte und seine übergreifende Macht anzutreten, gilt es sich das für Yara typische Improvisationstalent zu Nutze machen und die zur Verfügung stehenden Ressourcen einfallsreich nutzen, um Chaos im Regime zu verbreiten. Angetrieben von der Kreativität des Improvisationsmeisters Juan Cortez bietet die Spielwelt ein breites Arsenal an anpassbaren, Impro-Waffen und -Werkzeugen. Es stehen diverse Kombinationsmöglichkeiten von einer Motorradmotor betriebenen Minigun bis hin zu einem Zielsuchraketen werfenden Rucksack zur Verfügung.

Neben den Impro-Optionen können ebenfalls traditionelle Waffen sowie neue Reiseoptionen genutzt werden, darunter Pferde, Panzer und selbst gebastelte Fahrzeuge. An Danis Seite kann ebenfalls ein tierischer Begleiter ausgewählt werden, wie Chorizo, der liebenswerte Dackel, oder Guapo, Juans soldatenhungriges Haustierkrokodil.

Spieler können die offene Spielwelt von „Far Cry 6“ voller Dschungel und verwahrloster Städte entweder als Einzelspieler oder im zwei-Spieler-Koop-Modus erkunden. Als Mitglied der Revolution werden Pläne für die Rekrutierung von Soldaten und das Sammeln von Ressourcen aus versteckten Guerillalagern gesteuert, die im ganzen Land verteilt sind. Während Antóns Streitkräfte die Lüfte, Straßen und die Seewege kontrollieren, müssen die Spieler sich in der Welt zurechtfinden und als echter Guerillakämpfer beweisen, um jeden Angriff gegen das Regime erfolgreich zu gewährleisten.

Zu guter Letzt kann die neue Figur der Ubicollectibles-Sammlung „Die Löwen Yaras“ ab sofort im offiziellen Ubisoft Store vorbestellt werden. Die Figur zeigt den Präsidenten Antón Castilla und seinen Sohn Diego und enthält einen zusätzlichen Code, mit dem der Waffenanhänger „Der Löwe Yaras“ für Far Cry 6 freigeschaltet werden kann.

Ein paar weitere Informationen über das Spiel sowie dessen Edition findet ihr hier bei uns:

Quelle: Pressemitteilung