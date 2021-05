World’s End Club – Launch-Trailer zum Nintendo Switch-Release

Seit gestern ist der Visual-Novel-Plattformer „World’s End Club“ für Nintendo Switch erhältlich. In Verlauf des Spiels taucht ihr in den Fußstapfen verschiedener Charaktere in eine Welt voller geheimnisvoller Phänomene. Der neuste Titel von Kotaro Uchikoshi und Kazutaka Kodaka ist keine düstere Geschichte, für die sie regelrecht bekannt sind, sondern stiftet Hoffnung. Passend gibt es einen farbenfrohen Grafikstil und charmante Charaktere.

Der „Go-Getters-Club“, eine Gruppe japanischer Außenseiter, ist während einer Klassenfahrt in einem Themenpark eingeschlossen. Um einen Ausweg zu finden, müssen sie die Mysterien aufdecken und an einem Schicksalsspiel teilnehmen, das ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellt.

Weiterhin steht eine Demo-Version von „World’s End Club“ im Nintendo eShop zum Download bereit (siehe hier). Die Homepage des Spiels findet ihr hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung