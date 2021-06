Shadow Warrior 3 – Neues Gameplay-Video veröffentlicht

Der Ego-Shooter “Shadow Warrior 3” zeigt sich in einem neuen Gameplay-Video, das Devolver Digital am vergangenen Abend veröffentlichte. Erneut sind schnelle Schusswechsel zu sehen sowie verschiedene Gegner, die auf dem Protagonisten Lo Wang in einer Arena lauern. Dort kann er sich mit jeder Menge Waffenkraft so richtig austoben.

„Shadow Warrior 3“ soll noch dieses Jahr für PC, Xbox One und PlayStation 4 erscheinen. Einen konkreten Release-Termin gibt es immer noch nicht. Die Geschichte des Spiels dreht sich abermals um Lo Wang und seinen ehemaligen Arbeitgeber, den zum Feind gewordenen, zum Sidekick gewordenen Orochi Zilla.

Sie begeben sich auf die Mission einen uralten Drachen einzufangen, den sie unfreiwillig aus seinem ewigen Gefängnis befreit haben. Alles, was er dazu braucht, ist die Maske eines toten Gottes, ein Drachenei, einen Hauch von Magie und genug Feuerkraft, um die eindringenden Shadowlands niederzumähen.