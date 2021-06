Mario + Rabbids Sparks of Hope – Gameplay und Details zum neuen Spiel

Ubisoft und Nintendo vereinen sich erneut und bringen mit “Mario + Rabbids Sparks of Hope” ein neues Spiel für die Nintendo Switch auf den Markt, das abermals die Welten der Rabbids und Super Mario vereint. Im neusten Werk wird dieses Mal rundenbasierte Taktik und Echtzeit-Action kombiniert.

In “Mario + Rabbids Sparks of Hope” nehmt ihr es mit Cursa und dessen gefährlichen Schergen auf. Das Wesen richtet Chaos reißt die Planeten und ihre eigenwilligen Bewohner ins Chaos, während es versucht, die gesamte Energie des Sparks aufzusaugen. Dies sind ungewöhnliche Kreaturen, die aus einer Verschmelzung von Lumas und Rabbids entstanden sind. Es gilt Dutzende von Sparks in der ganzen Galaxie zu finden, zu retten und für die Reise zu rekrutieren. Jeder Spark hat eine eigene Fähigkeit und Persönlichkeit, und die Helden können ihre besonderen Fähigkeiten im Kampf einsetzen, um die Oberhand im Kampf zu gewinnen.

Ubisoft veröffentlichte neben einem Cinematic-Trailer auch einen ersten Gameplay-Trailer, der euch das bunte Spiel genauer vorstellt. Der Release erfolgt im Laufe des nächsten Jahres exklusiv für die Nintendo Switch.