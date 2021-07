The Crew 2 – Termin für neues Free Weekend

Vom 8. bis zum 12. Juli 2021 veranstaltet Ubisoft ein neues Free Weekend für „The Crew 2“. In dem Zeitraum kann das Rennspiel kostenlos auf PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (EGS, Steam, Uplay) sowie auf Google Stadia gespielt werden. Wer an dem kostenlosen Wochenende teilnimmt erhält Zugriff auf das komplette Spiels, inklusive dem letzten Update, Season 3 Episode 1: US Speed Tour East, welches am 7. Juli erscheint.

Das Free Weekend markiert auch eine Änderung bei den verschiedenen „The Crew 2“-Editionen. Die Special Edition wird die aktuelle Deluxe Edition ersetzen. Dies enthält das Digital Special Pack, den Dodge Challenger SRTDemon Interception Unit, sowie den Porsche 911 Speedster. Zusätzlich wird das Digital Special Pack der The Crew 2 – Gold Edition hinzugefügt.

Weitere Informationen über das Spiel findet ihr auf der Homepage (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung