In Sound Mind – Neuer Release-Termin und animiertes Musikvideo

Eigentlich sollte das First-Person-Horror-Spiel „In Sound Mind“ Anfang August für PC, Xbox Series X/S, PlayStation 5 und Nintendo Switch erscheinen. Die Verantwortlichen von Modus Games und Entwicklerstudio We Create Stuff haben jetzt den Release des Spiels verschoben.

Der neue Release-Termin ist der 28. September 2021. Dann findet der Release für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 statt. Die Nintendo Switch-Version soll zu einem späteren, noch nicht bekannten Zeitpunkt folgen.

Neben dieser Verschiebung wurde ein animiertes Musikvideo präsentiert. Dies entstand in Kooperation mit Mashed und The Living Tombstone. Es zeigt die Gefahren in „In Sound Mind“, die hinter jeder Ecke lauern. Der animierte Clip ist mit dem Titelsong des Psychiaters Desmond Wales unterlegt, in dessen Rolle die Spieler schlüpfen.

Die Homepage des Spiels findet hier: KLICK! Weiterhin gibt es auf Steam eine kostenlose Demo-Version von “In Sound Mind” (siehe hier). Zusätzliche Informationen und Trailer findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung