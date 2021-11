Call of Duty: Vanguard – PC-Systemanforderungen und Trailer

In wenigen Tagen wird mit „Call of Duty: Vanguard“ der neuste Teil der First-Person-Shooter-Reihe erscheinen. Activision und Entwicklerstudio Sledgehammer Games präsentieren im neusten Trailer die PC-Version in voller Pracht. Passend gibt es die Systemanforderungen, die unterteilt sind in Minimum, Empfohlen, Wettkampffähig und Ultra 4K.

Betriebssystem Minimum: Windows 10, 64-bit (aktuellstes Update) Empfohlen/wettkampffähig/Ultra 4K: Windows 10, 64 Bit (aktuellstes Update) oder Windows 11, 64 Bit (aktuellstes Update)

Prozessor Minimum: Intel Core i3-4340 oder AMD FX-6300 Empfohlen: Intel Core i5-2500K oder AMD Ryzen 5 1600X Wettkampffähig: Intel Core i7-8700K oder AMD Ryzen 7 1800X Ultra 4K: Intel Core i9-9900K oder AMD Ryzen 9 3900X

RAM Minimum: 8 GB Empfohlen: 12 GB Wettkampffähig/Ultra 4K: 16 GB

Speicherplatz Minimum: 36 GB beim Start (nur Mehrspieler- und Zombies-Modus) Empfohlen/wettkampffähig/Ultra 4K: 61 GB zum Start

Hi-Rez-Assets-Cache Minimum/empfohlen/wettkampffähig: Bis zu 32 GB Ultra 4K: bis zu 64 GB Der Hi-Rez-Assets-Cache ist optionaler Speicherplatz, der benutzt werden kann, um Grafiken von hoher Auflösung zu streamen. Diese Option kann in den Spieleinstellungen ausgeschaltet werden

Grafikkarte Minimum: NVIDIA GeForce GTX 960 oder AMD Radeon RX 470 Empfohlen: NVIDIA GeForce GTX 1060 oder AMD Radeon RX 580 Wettkampffähig: NVIDIA GeForce RTX 2070/RTX 3060 Ti oder AMD Radeon RX 5700XT Ultra 4K: NVIDIA GeForce RTX 3080 3080 Ti oder AMD Radeon RX 6800 XT

Grafikspeicher Minimum: 2 GB Empfohlen: 4 GB Wettkampffähig: 8 GB Ultra 4K: 10 GB

Empfohlene Treiber für NVIDIA/AMD NVIDIA: 472.12 AMD: 21.9.1



„Call of Duty: Vanguard“ erscheint am 5. November 2021 für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 sowie PC (Battle.net). Die Homepage von “Call of Duty” findet ihr hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung