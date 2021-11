Wolfstride – Release-Termin des Anime-Mecha-RPG

Mit „Wolfstride“ bringen Raw Fury und OTA IMON Studios ein taktisches Rollenspiel für PC auf den Markt, welches von Animes inspiriert wurde. Neben einem neuen Trailer wurde jetzt der 7. Dezember 2021 als offizieller Release-Termin genannt. Am besagten Tag erscheint das Spiel via Steam.

Das mit einer Schwarz-Weiß-Grafik versehen Spiel dreht sich um drei ehemalige Komplizen, die an einem Wendepunkt in ihrem Leben angekommen sind. Als sie an einen schrottreifen Mecha mit der Bezeichnung Cowboy gelangen, schließen sie sich wieder zusammen, um am elitärsten Mecha-Wettbewerb des Planeten teilzunehmen: dem Ultimate Golden God Tournament.

Mit den einzigartigen Fähigkeiten jedes Mitglieds muss das Trio jeden Trick nutzen, um in rundenbasierten Kämpfen gegen die härtesten Mecha-Gegner anzutreten, während sie sich gleichzeitig mit den bitteren Entscheidungen ihrer dunklen Vergangenheit auseinandersetzen.

Quelle: Pressemitteilung