The King of Fighters XV – Termin für zweite Open Beta und neuer Trailer

Das Team von SNK Corporation startet nächsten Wochenende eine neue offene Beta-Phase für das Kampfspiel „The King of Fighters XV“ starten. Vom 18. Dezember (ab 4:00 Uhr) bis zum 20. Dezember 2021 (15:59 Uhr) können Spieler auf PlayStation 5 und PlayStation 4 (inklusive Crossplay) online (Casual Match, Room Match) als auch offline (Versus, Training, Tutorial) gegeneinander antreten. Es wird kein PlayStation Plus-Abonnement benötigt.

Charaktere in der 2. The King of Fighters XV-Open Beta

KROHNEN

ISLA

MEITENKUN

ANTONOW

K‘

BLUE MARY

RYO SAKAZAKI

TERRY BOGARD

Krohnen ist auch im neustes Trailer zu sehen, der während der Pre-Show der Game Awards 2021 enthüllt wurde. Mit seinem formwandelnden Arm nimmt es Krohnen mit jedem auf, der ihm in die Quere kommt. Offenbar hat er eine Verbindung zu dem geheimen Syndikat NESTS, aber die Details liegen noch im Dunkeln verborgen.

„The King of Fighters XV“ erscheint am 17. Februar 2022 für PC (Steam, Microsoft Store und EGS), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Homepage von “KOFXV” findet ihr hier: KLICK! Mehr Informationen findet ihr auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung