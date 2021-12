Sonic Frontiers – Trailer und Ankündigung

SEGA hat vergangene Nacht im Rahmen der „Game Awards 2021“ das Spiel „Sonic Frontiers“ angekündigt. Erstmals darf Sonic durch weitläufige Welten düsen und offene Zonen erkunden. „Sonic Frontiers“ wird von Mitgliedern aus SEGAs japanischem Sonic-Team unter Leitung von Produzentin Sachiko Kawamurader und Regisseur Morio Kishimoto entwickelt.

In „Sonic Frontiers“ erwartet euch das bekannte und schnelle Gameplay. Wie SEGA weiter mitteilte, erwarten euch im Spiel mächtige Feinde auf den Starfall-Inseln, in dichten Wäldern, unter rauschenden Wasserfällen, in der Wüste und weiteren Umgebungen, die für Abwechslung sorgen sollen.

„Sonic Frontiers ist ein großer Schritt nach vorne für das Franchise und bietet ein weiterentwickeltes Spielerlebnis, das sowohl von langjährigen Sonic-Fans als auch von Action-Adventure-Enthusiasten genossen werden kann“, so Takashi Iizuka, Creative Officer des Sonic-Team-USA. „Dank den Bemühungen der talentierten Entwickler von Japans Sonic-Team haben wir ein völlig neues Sonic the Hedgehog -Spielerlebnis erschaffen, in dem die Spieler üppige und weitläufige Landschaften in Sonics typischer Geschwindigkeit und mit den entsprechenden Fähigkeiten erkunden können. In Sonic Frontiers lauern an jeder Ecke viele Twists – wir freuen uns daher darauf, in den kommenden Monaten weitere Informationen über das Spiel zu enthüllen.“

Sonic Frontiers erscheint Ende 2022 für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One und Nintendo Switch. Mit der Ankündigung veröffentlichte SEGA auch einen ersten Trailer:

Quelle: Pressemitteilung