Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5 – Editionen und neuer Trailer

Mit „Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5“ erscheint im März 2022 der neuste Teil der Rennspielserie. Milestone hat jetzt die Vorbesteller-Phase eingeleitet und bietet das Spiel als Standard und Special Edition an. Hier die Übersicht:

Standard Edition

Vollversion des Spiels

Customization Pack “Ice Blizzard”

Customization Pack “Fire Storm”

Special Edition

Vollversion des Spiels

Season Pass (inkl. Multiplayer-Credits, Legends Pack Vol. 1 & 2, US Open Track, Neon Pack, Allegiance Pack)

3 Tage Vorabzugang

Customization Pack “Ice Blizzard”

Customization Pack “Fire Storm”

Des Weiteren wurde ein neuer Trailer veröffentlicht. Dort stellen die Entwickler das Rider Shape-System vor. Es ist nur im Karrieremodus verfügbar und beeinflusst die Leistung des Fahrers bei Stürzen und Verletzungen. Training und das Erfüllen spezieller Aufgaben sind der Schlüssel zur schnellen Genesung und Wiederherstellung des Fahrers, damit dieser immer in Topform ist. Das Rider Shape System kann über ein spezielles Menü verwaltet werden, in dem die Spieler alle Informationen zur Überwachung und Heilung ihres Fahrers finden.

„Monster Energy Supercross – The Official Videogame 5“ erscheint 17. März 2022 für PC (Steam), Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die PlayStation-Version unterstützt ein kostenfreies Update der PS4- auf die PS5-Version. Auf der Xbox gibt es das bereitstehende Upgrade per Smart-Delivery. Weitere Informationen zur Rennspielreihe findet ihr auf der offiziellen Webseite (siehe hier) und hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung