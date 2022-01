Expeditions: Rome – Neuer Trailer zeigt Belagerungsschlachten

In „Expeditions: Rome“ übernehmen die Spieler am Ende jeder Kampagne in Griechenland, Ägypten und Gallien den Befehl in einer großen Taktik-Schlacht. Jedes dieser Gefechte ist in verschiedene Abschnitte gegliedert, die Auswirkungen auf die folgenden oder sogar die ganze Kampagne haben können. Diese Missionen bieten alles, von Infiltration und Sabotage über Scheinattacken bis hin zu Frontalangriffen

Wählt mit Bedacht, welcher eurer Spezialisten welche Aufgabe übernimmt, denn um mehrere Ziele gleichzeitig zu treffen, müssen sich die Speculatores aufteilen. Behaltet die Konsequenzen im Blick – je mehr Katapulte ausgeschaltet werden, desto leichter wird der finale Kampf, aber sind noch genug Speculatores vorhanden, um die Geiseln zu retten?

„Expeditions: Rome“ erscheint am 20. Januar 2022 für PC. Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Die Homepage von „Expeditions: Rome“ gibt es hier: KLICK! Weiterhin steht auf Steam eine Demo-Version des Spiels zum Download bereit. Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung