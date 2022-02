Cyberpunk 2077 — Patch 1.5, Next-Gen Update und Demo

Die Entwickler von CD Projekt RED veröffentlichten „Cyberpunk 2077“ nach einer langen Entwicklungszeit für den PC und für die Konsolen. Der Start verlief jedoch alles andere als gut und die Konsolen hatten mit größeren Problemen zu kämpfen. Die Entwickler arbeiteten jedoch an diversen Verbesserungen für die Plattformen, was am Ende zu einer Verschiebung des „Next-Gen“-Updates für die PlayStation 5 und Xbox Series-Konsolen sorgte.

Nach Monaten der Warterei gibt es nun den Patch mit der Versionsnummer 1.5, der das Grafikupdate für die Konsolen der aktuellen Generationen einspielt. Das Update ist als kostenloser Download verfügbar. Wer „Cyberpunk 2077“ also bereits besitzt, der kann unkompliziert auf die neue Generation upgraden und seine Spielstände auf Wunsch übernehmen. Die der Xbox Series X/S und PlayStation 5 können sich zudem eine Demo herunterladen und den Titel für mehrere Stunden testen.

Natürlich bringt der Patch 1.5 nicht nur grafische Verbesserungen für die Next-Gen-Konsolen mit sich. So gibt es verschiedene Verbesserungen für das Spiel, zahlreiche Fehlerbehebungen für Quests und Gameplay sowie mehrere kostenlose Bonus-Inhalte.

Zu den wichtigsten Neuerungen gehören:

Neue Waffen

Zusätzliche Apartments für den Hauptcharakter

Styling-Spiegel

Balancing von Gameplay-, Wirtschafts- und Loot-Systemen

Verbesserte Bevölkerungsreaktionen (nur PC und Next-Gen-Konsolen)

Die kompletten Patchnotes könnt ihr euch auf der offiziellen Webseite des Spiels anschauen, die ihr hinter diesem Link vorfinden könnt. Alternativ findet ihr unter diesem Text eine Übersicht bzw. Grafik, die über einige wichtige Neuigkeiten des Updates für jede Plattform informiert.

Quelle: Pressemitteilung