One Piece Odyssey – Neues Rollenspiel angekündigt

Mit „One Piece Odyssey“ erscheint ein weiteres Videospiel, das im „One Piece“-Universum angesiedelt ist, das vom Schöpfer und Manga-Zeichners Eiichiro Oda stammt. Wie Publisher Bandai Namco mitteilte, entsteht das neue Spiel bei ILCA Inc., den Entwicklern hinter der Remakes von „Pokémon Strahlender Diamant“ und „Leuchtende Perle“.

Das kommende Spiel wird ein Rollenspiel mit rundenbasierten Kampfsystem. „One Piece Odyssey“ wird dabei eine komplett neue Story sowie neue Charaktere enthalten, die unter der Anleitung von Eiichiro Oda entwickelt wurden. Der Release des Spiels soll erfolgen, wenn der Manga sich auf die Feierlichkeiten seines 25. Jubiläums vorbereitet.

In „One Piece Odyssey“ werden die Strohhüte, die von Monkey D. Ruffy angeführt werden, von einem riesigen Sturm auf See aufgesogen. Sie landen getrennt voneinander und mit der Thousand Sunny komplett zerstört auf einer mysteriösen Insel. Dort beginnt ihr neues Abenteuer, in dem sie auf neue Monster und Bewohner der Insel treffen. Dazu gehört auch der Charakter Adio, der laut Bandai Namco in Zusammenarbeit mit Eiichiro Oda erschaffen wurde.

„One Piece Odyssey“ befindet sich für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC in der Entwicklung. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich noch im Laufe des Jahres.

Quelle: Pressemitteilung