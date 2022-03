Gun Jam – Gameplay-Trailer des Rhythmus-Shooters

Vor kurzem präsentierten Raw Rury und Jaw Drop Games einen Gameplay-Trailer von dem First-Person-Rhythmus-Shooter „Gun Jam“. Dieser zeigt die für das Spiel charakteristische Beatmatching-Mechanik und stellt den EDM-Tack „Fuel Cell“ des Original-Soundtrack des Spiels vor.

In „Gun Jam“ rebellieren die Spieler gegen den mysteriösen Herrscher The Speaker, der in der pulsierenden Stadt Mubel wortwörtlich den Ton angibt. In einer Welt, in welcher der Beat alles bedeutet, wehren sich die Spieler sich mit Hilfe von EDM (Electronic Dance Music), Trap und Metal gegen die hypnotische Musik von The Speaker. Um die Freiheit der Musik und der Einwohner Mubels wiederzuerlangen, stimmen die Spieler ihre Aktionen und Schüsse auf den Beat ab und brechen so den Bann einer musikalischen Dystopie.

Hier findet die Homepage von „Gun Jam“: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK!

