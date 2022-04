Fire Emblem Warriors: Three Hopes – Neuer Trailer veröffentlicht

Im Juni erscheint mit „Fire Emblem Warriors: Three Hopes“ ein neues Fantasy- und Action-Spiel für die Nintendo Switch. Der Release liegt zwar noch einige Monate entfernt, jedoch veröffentlichte Nintendo am heutigen Tage einen neuen Trailer sowie weitere Details zum kommenden Spiel, um die Wartezeit ein wenig zu verkürzen.

In „Fire Emblem Warriors: Three Hopes“ erwartet euch eine komplett neue Geschichte. In den Mittelpunkt rückt der Hauptcharakter Shez, dessen Wege sich mit denen der künftigen Herrscher der drei Nationen von Fódlan kreuzen. Das bedeutet, dass ihr im Spiel drei Wege zur Auswahl habt, die ihr folgen könnt. Ergo entwickelt sich so die Geschichte des Spiels.

In „Fire Emblem Warriors: Three Hopes“ könnt ihr euren Verbündeten auf dem Schlachtfeld in Echtzeit Befehle erteilen, während ihr es mit Horden von Gegnern aufnehmt. Auch auf mehrere beliebte strategische Elemente aus „Fire Emblem: Three Houses“, wie den Adjutantenschutz, sollen den Weg in das fertige Spiel finden.

Das Spiel erscheint am 24. Juni 2022 im Handel. Neben der Standardversion wird eine Limited Edition den Weg in den Handel finden. Sie enthält neben dem Spiel ein Artbook, einen Wandbehang mit der Karte von Fódlan, ein Set aus fünf Acrylfiguren und ein Postkartenset mit Bildern der beliebtesten Heldinnen und Helden.

Der neue Trailer zeigt euch allerhand Spielszenen aus dem kommenden Werk. So wird nicht nur Shez näher vorgestellt, sondern auch der „Bleiche Dämon“ und weitere Charaktere des Spiels.

Quelle: Pressemitteilung