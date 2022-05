Thymesia – Release-Termin für PC und Konsolen, Demo auf Steam

Eigentlich sollte das Third-Person-Action-RPG „Thymesia“ letztes Jahr auf den Markt kommen. Jetzt haben die Teams von OverBorder Studio und Team17 einen neuen Release-Termin festgelegt. So soll das Spiel am 9. August 2022 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Wer bis dahin nicht warten möchte, kann bis zum 9. Mai 2022 eine Demo-Version auf Steam herunterladen (siehe hier).

Die Geschichte in „Thymesia“ spielt in einem ein durch Alchemie aufgeblühtes Königreich, das in ein Zeitalter des Unheils stürzt. Der Plan, den Einsatz von Alchemie zu unterbinden, schlug fehl. Innerhalb weniger Tage füllten sich die Straßen mit Monstern und überall breitete sich das Chaos aus.

Des Rätsels Lösung liegt in den Händen des Protagonisten Corvus, der jedoch sein Gedächtnis verloren hat. Die Wahrheit versteckt sich einzig und allein in seinen Erinnerungen. Im Verlauf des Spiel erlangt Corvus nach und nach seine Erinnerungen wieder. Je nachdem, welche Entscheidungen der Spieler trifft und welche Gegenstände er sammelt, warten unterschiedliche Enden auf ihn.

Quelle: Pressemitteilung