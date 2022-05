Wreckfest – Neuer Trailer zum Preorder-Start der Switch-Version

Ab sofort ist der Demolition-Racer „Wreckfest“ für Nintendo Switch vorbestellbar. THQ Nordic und Entwickler Bugbear Studios veröffentlichen das zerstörerische Rennspiel am 21. Juni 2022 für die Konsole aus dem Hause Nintendo. Das Spiel mit Fahrzeugzerstörung kommt mit übertriebenen Crashs, Kopf-an-Kopf-Kämpfen auf mehreren Rennstrecken und einer umfangreichen Anzahl von Fahrzeugen. In dem Online-Mehrspielermodus können bis zu 16 Spielern antreten. Hinzu gibt es auch in Offline-Turnieren.

Die Version für Nintendo Switch bietet zusätzlich zum Basisspiel zwei käufliche Season-Pakete: Das „Season 1“-Paket (14,99 Euro UVP) enthält 20 Fahrzeuge, 20 Dachdekorationen sowie ein Fahrzeug-Anpassungspaket mit neuen Panzerungen, Felgen und mehr. Das „Season 2“-Paket (12,99 Euro UVP) bietet Zugang zu 12 zusätzlichen Autos. Die unverbindliche Preisempfehlung für die digitale und die im Handel erhältliche Basisversion beträgt 39,99 Euro (UVP). Seasonpakete sind separat erhältlich.

Das Spiel erschien bereits für PC, Google Stadia, Xbox One, PlayStation 4, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Homepage von „Wreckfest“ findet ihr hier: KLICK! Zusätzliche Informationen gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung