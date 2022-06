XEL – Release-Termin für PC und Nintendo Switch

Assemble Entertainment und das in Hamburg ansässige Entwicklerstudio TinyRoar haben jetzt den offiziellen Release-Termin der PC- und Nintendo Switch-Version von „XEL“ bekannt gegeben. Während es noch keine Termin für Xbox- und PlayStation-Konsolen gibt, erscheint das Sci-Fi-Fantasy 3D-Action-Adventure am 14. Juli 2022 für PC und Nintendo Switch. Die PC-Version wird via GOG und Steam erhältlich sein. Weiterhin steht auf Steam auch eine Demo-Version des Spiels bereit, die die ersten 30 Minuten von „XEL“ umfasst.

In „XEL“ erforschen Spieler eine geheimnisvolle Welt voller Rätsel und mysteriöser Dungeons mit Kämpfen gegen exotische Tiere und Roboter. Während dieser Reise soll eine herzerwärmende Geschichte voller Schauplätze und Charaktere warten, untermalt von einem emotionalen Soundtrack des Komponisten Gidon Wolff.

Die Geschichte handelt von der an Amnesie leidenden Protagonistin Reid, die auf einer geheimnisvollen Welt Schiffbruch erleidet, ohne sich an ihr früheres Leben erinnern zu können. Spieler begleiten Reid auf ihrem Weg, um dem Geheimnis dieser bizarren Welt auf den Grund zu gehen.

Hier findet ihr die Demo auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung