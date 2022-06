Dune: Spice Wars – Multiplayer-Update erschienen

Nachdem im April 2022 „Dune: Spice Wars“ in die Early Access-Phase ging, folgte jetzt das erste große Update. Durch das Update ist jetzt der Multiplayer in dem Echtzeitstrategiespiel verfügbar und Spieler können sich in 2v2-Matches zusammenschließen oder sich in einem Free-for-all von bis zu vier Spielern gegenüberstehen.

Alle offenen Spielerplätze können mit KI-gesteuerten Fraktionen gefüllt werden, deren Schwierigkeitsgrad von leicht bis verrückt reicht, außerdem kann jedes Spiel an die Vorlieben angepasst werden, einschließlich Kartengröße und Sandwurm-, Sturm- und Sietch-Aktivitäten. Die Siegbedingungen können ebenfalls angepasst werden.

Zusätzlich zum Multiplayer werden in diesem Update auch die Entwicklungsbäume mit Fokus auf Synergien zwischen den Fraktionen überarbeiten und neue politische Lösungswege, Ereignisse, Regionen und viele andere Verbesserungen hinzugefügt.

Zur Feier des Updates präsentierten Publisher Funcom und Entwicklerstudio Shiro Games folgenden Trailer. Die Homepage von „Dune: Spice Wars“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr das RTS auf Steam: KLICK! Ein paar zusätzliche Informationen, zum Beispiel die Early Access-Roadmap, gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung