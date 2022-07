Sweet Transit – Trailer zum Start der Early Access-Phase

Das Eisenbahn-Aufbauspiel „Sweet Transit“ des ehemaligen 3D-Grafikers und Entwicklers von „Factorio“ Ernestas Norvaišas geht heute planmäßig in die Early Access-Phase auf Steam. Dort bietet Team17 das Spiel für 21,99 Euro (UVP) als Standard Edition und für 26,98 Euro (UVP) als Supporter’s Pack an. Dieses „Unterstützerpaket“ beinhaltet zusätzlich eine digitale Version des Soundtracks.

Ernestas Norvaišas, Einzelentwickler von Sweet Transit:

„Ich bin erst seit anderthalb Jahren Einzelentwickler und arbeite Vollzeit an einem Spiel, das ich liebe. Ich freue mich sehr, dass es heute in den Early Access kommt, denn jetzt kann ich Sweet Transit mit der Welt teilen. Damit habe ich zwar einen riesigen Meilenstein, aber noch lange nicht das Ziel der Reise erreicht, und ich freue mich darauf, weiter eng mit der Community und Team17 an meiner Vision für Sweet Transit zu arbeiten und es zur ersten Wahl für Strategiefans und Eisenbahnenthusiasten zu machen.“

Bei „Sweet Transit“ handelt es sich um ein Eisenbahn-Aufbauspiel. In der Welt des Spiels sind Züge das einzige Transport- und Expansionsmittel. Als Spieler erhalten ihr die Aufgabe eine neue Siedlung zu errichten und sie zu einer Metropole zu formen, während ihr euch durch wichtige Epochen, wie die Einführung der Dampfkraft und die Erfindung des Verbrennungsmotors, bewegt.

Plant die Siedlungen so, dass sie der Landschaft und den Bedürfnissen eurer Bürger entsprechen. Erstellt einfache und fortschrittliche Produktionslinien, um den effizienten Transport von Ressourcen zu gewährleisten. Nutzt Vorteile der Eisenbahn, um die Produktion zu automatisieren und den wachsenden Bedarf eurer Siedlungen zu decken.

Hier findet ihr das Spiel auf Steam: KLICK! Die Homepage gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung