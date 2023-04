SYNCED – Zeitlich begrenzte Solo-Mode-Demo auf Steam

„SYNCED“ ist ein Free-to-Play-Sci-Fi Shooter, der sich für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5 in Entwicklung befindet. Publisher Level Infinite und Entwickler NExT Studios bieten ab heute die Möglichkeit einen Blick in das Spiel zu werfen. Bis zum 19. April 2023 steht auf Steam eine Demo zu Verfügung, in der Spieler den Solo-Mode ausprobieren können.

Hier findet ihr die Demo: KLICK!

In dem Companion-basierten Looter-Shooter nehmen die Spieler die Rolle eines Läufers ein, einer Gruppe mutiger Glücksritter, die die Sperrzone Meridian auf der Suche nach der wertvollen Nano-Energie-Substanz Nerva durchforsten. Sie schließen sich in Teams von drei Spielern zusammen und bestreiten dynamische PvE- und PvP-Kämpfe.

Die Webseite von „SYNCED“ gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung