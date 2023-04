Warhammer 40,000: Boltgun – Release-Termin und Gameplay-Trailer

Letztes Jahr kündigten Focus Entertainment, Games Workshop und Entwicklerstudio Auroch Digital den Retro-Shooter „Warhammer 40,000: Boltgun“ an. Fast ein Jahr später wird der First-Person-Shooter für PC, Nintendo Switch sowie Xbox- und PlayStation-Konsolen erscheinen. Die genaue Veröffentlichung erfolgt am 23. Mai 2023 für die besagten Plattformen.

In „Warhammer 40,000: Boltgun“ schlüpft man in die Rolle eines eines mächtigen und kampferprobten Space Marine. Inspiriert von den schnellen Shooter der 90er geht es gegen die Chaos in die Schlacht. Mit dabei natürlich ein heiliges Arsenal, inklusive Ketteeschwert.

Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung