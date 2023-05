Harmony: The Fall of Reverie – Release-Termin, Trailer und Demo

Es war bereits bekannt, dass das narrative Spiel „Harmony: The Fall of Reverie“ im Juni 2023 erscheinen soll. Jetzt hat der französische Indie-Entwickler und Publisher Don’t Nod nicht nur den offiziellen Release-Termin verraten, sondern auch einen neuen Trailer sowie eine Demo-Version veröffentlicht. Der Trailer ist unter diesen Zeilen zu finden und die Demo-Version gibt es im Rahmen des LudoNarraCon-Events auf Steam (bis zum 8 Mai).

„Wir freuen uns über die Möglichkeit, zusammen mit vielen anderen Entwicklern von narrativen Spielen an der diesjährigen LudoNarraCon teilzunehmen und Spielern das Universum von Harmony: The Fall of Reverie vorzustellen. Wir können es kaum erwarten, die ersten Reaktionen der Spieler zur Demo und den bezaubernden Welten, die wir geschaffen haben, zu sehen.”, so Cyrille Combes, ausführender Produzent von Harmony: The Fall of Reverie.

Kommen wir zurück zum Release-Termin. So erscheint das Spiel am 8. Juni 2023 für PC (Steam) und Nintendo Switch. Am 22. Juni 2023 folgt die Veröffentlichung für Xbox Series X/S und PlayStation 5.

In dem Titel schlüpfen Spieler in die Rolle von Polly, einer jungen Frau, die in ihre Heimat zurückkehrt, um ihre vermisste Mutter zu suchen. Auf ihrer Reise entdeckt Polly, dass sie die Gabe der Hellsicht besitzt, die sie mit einer anderen Welt, Reverie, verbindet, in der sie zu Harmonie wird. Spieler müssen versuchen, das Gleichgewicht zwischen unserer Welt und Reverie, dem Reich der göttlichen Wesen, die als Aspirationen bekannt sind, wiederherzustellen: Ruhm, Seligkeit, Macht, Chaos, Bindung und Wahrheit.

Die offizielle Webseite gibt es hier: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung