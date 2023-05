SYNCED – Entwicklervideo erschienen

In dem aktuellen Entwicklervideo gibt es einen Einblick in die Änderungen in „SYNCED“, die seit der letzten Beta vorgenommen wurden. Im Video gibt Clark Yang, Creative Director, NExT Studios, einen Überblick über die neuen Updates basierend auf „Learnings“ aus der Open Beta. Auch auf Fragen aus der Community wird eingegangen. Mit den neuen vorgestellten Features sollen mehr Dynamik ins Gameplay und Tiefe ins Fortschrittssystem kommen.

Publisher Level Infinite und Entwickler NExT Studios wollen den Companion-basierten Free-2-Play-Looter-Shooter „SYNCED“ im Sommer 2023 für PC veröffentlichen. Eine Fassung Xbox Series X/S und PlayStation 5 soll es auch geben.

Die Webseite von „SYNCED“ gibt es hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung