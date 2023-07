Atlas Fallen – Gameplay Overview-Trailer

Mit dem neusten Trailer zu „Atlas Fallen“ liefern Focus Entertainment und Deck12 Interactive einen Überblick von dem Gameplay. In dem Spiel erwartet euch eine weitläufige, von Sand bedeckte Welt. Dort übernehmt ihr die Kontrolle über den Helden, der sich gegen den tyrannischen Sonnengott Thelos erhebt, und stellt euch den Wraiths – göttliche Kreaturen, die das Land heimsuchen.

Durch den Gauntlet, ein magisches Artefakt in Form eines Handschuhs, welches euch außergewöhnliche Fähigkeiten verleiht, könnt ihr durch den Sand gleiten und magische Waffen aus ihm formen, in vertikalen Kämpfen die Lufthoheit gewinnen und euren Spielstil an jeden Wraith anpassen.

Die 151 magischen Essenzsteine geben euch verschiedene Attacken und Fähigkeiten, um euren Spielstil nach dem eigenen Geschmack auszubauen und für jede Stärke und Schwäche eurer Gegner gewappnet zu sein. Ihr wertet eure Fähigkeiten auf und experimentieren mit ihnen, um mächtige Synergien zu finden.

Das Fantasy-Action-RPG „Atlas Fallen“ erscheint am 10. August 2023 für PC, Xbox Series X/S und PlayStation 5. Die Vorbestellungen sind bereits angelaufen und frühe Käufer erhalten den „Ruin Rising“-DLC. Dieser bietet exklusive kosmetische Items und Kampffähigkeiten, sowohl für digitale, als auch für Retail Vorbestellungen. Die Webseite zum Spiel gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung