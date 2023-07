Aliens: Dark Descent – Story-Trailer

Zum nahenden Release von „Aliens: Dark Descent“ präsentierten Focus Entertainment und Entwicklerstudio Tindalos Interactive, in Zusammenarbeit mit 20th Century Games, einen neuen Trailer. Das Squad-basierte Echtzeit-Taktikspiel basiert auf dem bekannten „Aliens“-Universum.

Der Albtraum beginnt, als die Otago eine Bruchlandung auf dem Planeten Lethe hinlegt und ein Xenomorph entkommt und dabei die Aktivierung des Cerberus Protokoll auslöst – ein planetarer Lockdown, welcher alle Schiffe am Starten und Landen auf dem Planeten hindert.

Die Kampagne wird Spieler gegen die Xenomorph antreten lassen – vom Facehugger bis zu den ausgewachsenen Jägern und der Königin. Doch auch abtrünnige Soldaten der Menschen werden es Spielern schwer machen. Ebenso eine völlig neue Bedrohung. Ein Aufgebot an namhaften Charakteren setzt dafür die Geschichte in Bewegung, namentlich Maeko Hayes, Deputy Administrator bei Lethes Pionier Station; Jonas Harper, Sergeant für die US Colonial Marines; und Barbara Pryce, Colony Director für die for the Weyland-Yutani.

„Aliens: Dark Descent“ erscheint am 20. Juni 2023 für PC, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5. Die Webseite zum Spiel findet ihr hier: KLICK! Ein paar zusätzliche Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

