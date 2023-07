Islands of Insight – Reveal-Trailer des Shared-World-Puzzle-Adventures

Das Puzzle-Adventure „Islands of Insight“ entsteht derzeit bei Behaviour Interactive und Lunarch Studios, und soll für PC erscheinen. Spieler soll eine Fantasiewelt voller mysteriöser Rätsel und Geheimnissen erwarten, die man allein oder anderen Spieler erkunden kann. Das Gameplay und die Shared-World-Umgebung sollen sowohl kreative Köpfe, die Herausforderungen gerne in Lösungen verwandeln, als auch Entdecker ansprechen.

In „Islands of Insight“ verkörpern die Spieler einen Sucher, der sich auf eine Reise begibt, die reich an Erkundungen und Rätsellösungen ist. Ihr Ziel ist es, die vielen Rätsel des Spiels zu finden und zu lösen, während sie sich durch die offene Welt der schwimmenden Inseln leiten lassen.

„Behaviour Interactive und Lunarch Studios haben gemeinsam ein einzigartiges Spiel entwickelt“, sagt Carla Rylance, Head of External Production bei Behaviour Interactive. „Islands of Insight entführt die Spieler:innen in ein wunderschönes Reich, in dem Entdeckungen und Aha-Momente auf sie warten, was es zu einem einzigartigen Spiel innerhalb des Rätselgenres macht.“

Die Webseite des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr den Titel auf Steam: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung