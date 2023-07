Jagged Alliance 3 – Neuer Trailer zum Gameplay

In gut einen Monat wird das rundenbasierte Taktikspiel „Jagged Alliance 3“ erscheinen. THQ Nordic und Entwickler Haemimont Games liefern mit dem neusten Trailer weitere Eindrücke. Dabei wird darauf hingewiesen, dass man als Anführer das große Ganze im Blick halten sollte.

In „JA3“ übernehmen die Spieler nicht bloß die Verantwortung dafür, wann eine Granate wohin geworfen wird oder für einen präzisen Gewehrschuss, sondern auch für die Zusammenstellung der eigenen Truppen im Kampf, für deren Equipment und Wohlergehen. Denn die Kampagne zur Rückeroberung von Grand Chien obliegt ganz den Spielern.

Es gilt die richtigen Söldner anzuwerben, man muss Milizen trainieren, um einmal eingenommene Sektoren zu verteidigen. Die eigenen Kämpfer müssen geheilt und trainiert werden, ihre Ausrüstung repariert und gewartet werden. Und wer Kundschafter in einen nahegelegenen Sektor entsendet, hat einen entscheidenden Vorteil im Gefecht. Wichtig ist vor allem der finanzielle Aspekt: Um die eigene Kampagne am Laufen zu halten, muss man irgendwie Geld verdienen. In dem Spiel kann man dafür Minen einnehmen, Diamantentransporte überfallen oder Handeln.

„Jagged Alliance 3“ erscheint am 14. Juli 2023 für PC. Hier findet ihr die Webseite des Spiels: KLICK! Die Steam-Seite gibt es hier: KLICK! Ein paar weitere Informationen, zum Beispiel über die Collector’s Edition, gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung