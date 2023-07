GYLT – Launch-Trailer der PC- und Konsolen-Version

Das 2019 exklusive für die cloudbasierte Gaming-Plattform Google Stadia Horrorspiel „GYLT“ hat jetzt seinen Weg auf weitere Plattformen gefunden. Tequila Works veröffentlichte das Spiel jetzt auch für Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4, PlayStation 5 und PC (Steam und GOG). Passend präsentierten die Entwickler einen neuen Launch-Trailer.

In der Geschichte des Spiels begibt sich die elfjährige Sally auf die Suche nach ihrer verschwundenen Cousine Emily. Dabei gerät sie in eine wundersame und gefährliche Version ihrer Heimatstadt, in der grausige Kreaturen lauern. Spieler verstecken sich vor grausigen Kreaturen oder entscheiden sich, sich diesen zu stellen, während sie sich einen Weg durch die Herausforderungen dieser bösen Welt bahnen. Die Spieler begeben sich auf eine Reise, bei der sie sich ihren größten Ängsten stellen und mit dem emotionalen Folgen ihrer Handlungen konfrontiert werden.

