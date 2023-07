Banishers: Ghosts of New Eden – Release-Termin und Trailer

Das 2022 angekündigte Action-RPG „Banishers: Ghosts of New Eden“ hat jetzt einen offiziellen Release-Termin erhalten. Wie jetzt Publisher Focus Entertainment und Entwicklerstudio Don‘ Nod bekannt geben, wird das Spiel am 7. November 2023 für PC (Steam), Xbox Series X/S und PlayStation 5 erscheinen. Für Konsolen gibt es auch eine physische Version, die bereits vorbestellt werden kann. Den Vertrieb innerhalb der DACH-Länder übernimmt astragon Entertainment.

In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle von Antea Duarte und Red mac Raith, einem Liebespaar und Banishers – Geisterjägern, die geschworen haben, die Lebenden vor der Bedrohung durch Geister und Gespenster zu schützen. Nachdem Antea auf tragische Weise zu einem der Geister geworden ist, die sie verabscheut, begebt ihr euch auf eine verzweifelte Suche nach einem Weg, sie aus ihrer misslichen Lage zu befreien.

Die Homepage des Spiels gibt es hier: KLICK! Hier könnt ihr „Banishers: Ghosts of New Eden“ auf Steam finden: KLICK! Informationen über die Collector’s Edition gibt es auch hier bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung