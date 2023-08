Last Train Home – Story-Trailer

Das direkt nach dem 1. Weltkrieg ansetzende Echtzeit-Taktikspiel „Last Train Home“ entsteht derzeit für PC. Vor kurzem präsentierten THQ Nordic und das in Tschechien ansässige Entwicklerstudio Ashborne Games einen Story-Trailer. Als Kommandant der Tschechoslowakischen Legion seid ihr inmitten eines brutalen Bürgerkrieges gelandet und habt nur ein Ziel vor Augen: Die eigenen Soldaten sicher durch diesen neuen, schrecklichen Konflikt zu leiten und sie sicher nach Hause zu bringen.

Nur der Gedanke, endlich nach Hause zu kommen, treibt die tschechischen Legionäre an. Nach Hause, in den neuen eigenen Staat, für den sie so hart gekämpft haben und Blut, Schweiß und Tränen während des großen Krieges vergossen haben. Nach Hause, wo die geliebten Menschen und Freunde warten. Nur mit diesem Ziel vor Augen gelingt es den Kämpfern, der Verzweiflung und den Schrecken zu trotzen, die ihnen die unerbittliche sibirische Wildnis und der brutale russische Bürgerkrieg entgegenschleudert.

Die Homepage von „Last Train Home“ gibt es hier: KLICK! Hier findet ihr es auf Steam: KLICK! Ein paar weitere Informationen gibt es auch bei uns (siehe hier).

Quelle: Pressemitteilung