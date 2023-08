Quake 2 – Remaster veröffentlicht, Vinyl erscheint via Laced Records

Die Neuveröffentlichung von „Quake 2“, der Egoshooters von id Software aus dem Jahr 1997 ist ab sofort verfügbar. „Quake II kehrt „dabei in überarbeiteter Form zurück und steht euch auf einer Vielzahl von Plattformen zur Verfügung, darunter Game Pass, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch, PC, PlayStation 5 und PlayStation 4.

Steam-, GOG- und Microsoft Store-Nutzer, die bereits „Quake II“ besitzen, erhalten automatisch die neue Version in Form eines kostenlosen Downloads.

Die überarbeitete Fassung des Originals bietet verschiedene Verbesserungen, darunter:

Unterstützung von bis zu 4K und Widescreen-Auflösung

Verbesserte Modelle

Verbesserte Animationen der Gegner und eine detailliertere Darstellungen des Gewaltgrades

Eine verbesserte Künstliche-Intelligenz

Überarbeitete Zwischensequenzen mit dynamischer, farbiger Beleuchtung, Anti-Aliasing und Tiefenschärfe

Der originale Soundtrack von Sonic Mayhem

Unterstützung für Online-Multiplayer und Koop-Modi

Crossplay-Unterstützung für den Multiplayer und für die Kampagne

Neben diesen Optimierungen enthält Quake II auch beide Original-Missionspakete:

„The Reckoning“ mit 18 Kampagnenleveln und 7 Deathmatch-Maps

„Ground Zero“ mit 15 Kampagnenleveln und 14 Deathmatch-Maps

Zusätzlich dazu erwartet euch eine neue Erweiterung namens „Call of the Machine“. Diese Erweiterung, entwickelt von MachineGames, bietet 28 neue Kampagnenlevel und eine Multiplayer-Deathmatch-Map. Taucht in die Tiefen des „Strogg“-Raums ein, um die Maschine zu finden, die das Gefüge der Realität bedroht. Kämpft euch durch Raum und Zeit, um den „Strogg“-Schöpfer zu besiegen und das Schicksal von Mensch und Maschine zu verändern.

Weitere Informationen zur Neuauflage des Klassikers erhaltet ihr auf der Webseite von Bethesda: Klick!

Eine Vinyl zum Soundtrack

Laced Records veröffentlicht Zusammenarbeit mit id Software und Bethesda den Soundtrack des Shooters auf Vinyl. Die kommende Veröffentlichung beinhaltet 19 remasterte Tracks von Sonic Mayhem und Jer Sypult, gepresst auf zwei 180g schweren Vinyl. Das Cover-Artwork stammt von id Software, mit Charakter-Illustrationen von Jason Williford.

Die Musik wurde größtenteils von Sascha Dikiciyan, aka Sonic Mayhem, und seinem damaligen Partner David Alexander geschaffen. Eine limitierte Sonderedition lässt sich direkt im Store von Laced Records vorbestellen. Die Veröffentlichung erfolgt voraussichtlich im Januar 2024.

Quelle: Bethesda / Pressemitteilung / Laced Records