Enshrouded – Drittes Gameplay-Video

Im neusten Gameplay-Trailer heben Keen Games die Survival-Elemente und die Erkundung der Welt von „Enshrouded“ vor. Im Kampf gegen wilde Tiere, Feinde und andere Elemente erwarten Spieler vertraute Survival-Herausforderungen, aber keine Bestrafungen, während sie durch verschiedene Gebiete sowie Biome reisen und den tödlichen Nebel, der das Land heimsucht, durchqueren.

Sie beginnen ihre Reise mit fast nichts, bis der erste Flammenaltar errichtet wurde, an dem sie sich von der harschen Wildnis erholen können. Der Schutz vor Feinden und wilden Tieren ist von entscheidender Bedeutung und die Herstellung von Waffen, Kleidungen sowie Verteidigungen kann den Spieler bei ihren Quests helfen. Zu Beginn stehen zunächst nur einfache Waffen zur Verfügung, bis der Schmied und einige andere Handwerker in der Welt gefunden, erwacht und in die eigene Basis gebracht wurden, in der sie fortan beim Schmieden besserer Ausrüstung helfen können, um so den eigenen Charakter zu verbessern.

Im Kampf gegen Monster und Feinde helfen Waffen, aber im Kampf gegen die Elemente müssen Spieler ihr Überleben mit Behausungen sicherstellen, die Buffs wie Komfort, Wärme und zusätzliche Handwerksoptionen bieten. Außerdem gibt es zu Hause mehr Rezepte als in der Wildnis von Embervale. Der Anbau und das Sammeln und Kochen von Nahrungsmitteln ist essenziell, um sich vor, während und nach einer langen Reise zu erholen. Bei dem Bau von Gebäuden können Spieler auch ihre Möglichkeiten erweitern, indem sie andere Krieger (NPCs) um Hilfe bitten. Andere einfache Aktionen wie das Schlafen im eigenen Bett bringen zusätzliche Vorteile, machen die Erkundung der gefährlichen Ecken der Welt sicherer und können fernab von der Heimat den Unterschied zwischen Leben und Tod ausmachen.

Bei der Erkundung der Welt sind Crafting, Kreativität und Cleverness wichtig. Früher oder später werden sich Spieler unweigerlich im Nebel wiederfinden, wo sie gezwungen sind, schnell zu denken und zu handeln, damit der tödliche Nebel innerhalb des Zeitlimits nicht die Oberhand gewinnt. Das Zeitlimit lässt sich durch spezielle Kapseln verlängern, die innerhalb des Nebels gefunden werden können. Darüber hinaus lauern in dem giftigen Gebiet große und mächtige Bosse, die womöglich legendäre Materialien besitzen. Im Nebel sind Belohnungen zum Greifen nah, aber auch der Tod lauert hinter jeder Ecke.

Die Webseite des Koop-Survival-Action-RPGs findet ihr hier: KLICK! Hier findet ihr „Enshrouded“ auf Steam, wo es noch dieses Jahr in die Early Access-Phase gehen soll: KLICK! Ein paar Weitere Informationen zum Spiel gibt es auch hier bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung