Revolution Software erweitert und erneuert die Broken Sword-Serie

Auf der diesjährigen gamescom in Köln enthüllte Revolution Software gleich zwei neue Projekte, die sich um die „Broken Sword“-Serie drehen, die hierzulande auch unter dem Namen „Baphomets Fluch“ erschienen sind.

Das Unternehmen schlägt mit „Broken Sword – Parzival’s Stone“ das sechste Kapitel der Adventure-Serie auf. Die Entwicklung für Konsolen und PC ist laut Revolution Software bereits im vollem Gange. Das kommende Werk setzt dabei auf einen „Super 2D“-Grafikstil. So erwarten euch handgezeichnete Hintergründe, die auf 3D-Geometrie treffen.

Die Charaktere George Stobbart und Nico Collard kehren in „Broken Sword – Parzival’s Stone“ zurück und werden schnell in eine furchterregende Verschwörung hineingezogen. Dabei treffen sie auf verborgene Schatzsucher, brutale mittelalterliche Geschichten und Quantenphysik.

Ein Klassiker im neuen Gewand

Bevor jedoch der sechste Teil der Reihe erscheint, dürft ihr den Anfang der Geschichte mit „Broken Sword: The Shadow of the Templars“ erneut erleben, das erstmals im Jahre 1996 für PC und PlayStation erschien.

Fast drei Jahrzehnte nach der Veröffentlichung des Originalspiels überarbeitet Revolution Software die Hintergründe, Animationen und viele andere Aspekte des Spiels, um dieses Abenteuer in voller 4K-Pracht zu präsentieren. Auch die Qualität der Audioaufnahmen soll verbessert werden, wie das Unternehmen weiter mitteilte.

Revolution Software veröffentlicht das Remake des Klassikers voraussichtlich Anfang 2024. Ein erster Trailer gewährt kurze Einblicke in „Broken Sword – Parzival’s Stone“ und „Broken Sword: The Shadow of the Templars“.

Quelle: Pressemitteilung