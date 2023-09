Tales of the Shire – Neues „Der Herr der Ringe“-Spiel angeteasert

Vor kurzem haben Private Division und der in Neuseeland ansässige Weta Workshop das Cozy Game „Tales of the Shire“ angekündigt. Wie der Titel schon verrät, ist das Spiel vom „Der Herr der Ringe“-Universum des Autos J.R.R. Tolkien inspiriert.

Zur Ankündigung gab es bisher nur einen Teaser-Trailer und die Information, dass das Spiel 2024 für PC und Konsolen erscheinen soll. Nächstes Jahr soll auch die vollständige Enthüllung folgen.

Quelle: Pressemitteilung