Sonic Superstars – Informationen zur neuen „Kampfmodus“-Funktion und Animationsvideo „Trio of Trouble“

Mit der neuen „Kampfmodus“-Funktion im kommenden Plattformer „Sonic Superstars“ könnt ihr online gegen bis zu acht Spieler oder lokal gegen bis zu vier Spieler in einer Vielzahl von Rennen, Überlebensstages und mehr antreten. Im „Kampfmodus“ übernehmt ihr die Kontrolle über einen Metal Fighter, könnt ihn nach Belieben anpassen und in bis zu drei Runden auf ausgewählten Kampfstages gegeneinander antreten:

Rennen – Erreicht das Ziel vor den anderen Spielern.

Elektrozank – Schießt mit Geschossen, um andere Spieler anzugreifen. Ihr erhaltet Punkte, wenn ihr den Gegnern Schaden zufügt und verliert Punkte, wenn ihr getroffen werdet. Öffnet eine Objektkiste, um ein einzelnes verstärktes Geschoss zu erhalten.

Sternensucher – Sammlt Sterne innerhalb des Zeitlimits. Ihr verliert einen Stern, wenn ihr getroffen werdet.

Überleben – Bleibt bis zum Ende auf der Stage, während ihr Kanonenkugeln ausweicht, die von hinten kommen. Das Gerüst geht kaputt, wenn es von einer Kanonenkugel getroffen wird oder wenn ihr zu lange an einem Ort bleibt. Wenn ihr herunterfallt, seid ihr raus.

In Online-Kämpfen kann man außerdem Medaillen erhalten und sie im Shop ausgeben, um Teile für seinen Metal Fighter zu kaufen. Im Laufe des Spiels kann man mehrere Arten von Teilen kaufen aber der Austausch von Teilen ändert nicht die Fähigkeiten des Metal Fighters.

Im Offline-Kampf kann man im Einzelspieler gegen KI-Gegner oder gegen bis zu drei anderen Spielern per Split-Screen antreten. Im Offline-Modus gibt es keine Medaillen oder Rangänderungen.

Zu guter Letzt hat das Sonic-Team das neue Animationsvideo „Sonic Superstars: Trio of Trouble“ veröffentlicht, das Dr. Eggman, Fang the Hunter und dem Newcomer Trip in einer Geschichte folgt, die vor „Sonic Superstars“ spielt. Dieser Prolog ist Fangs Debüt in einem Animationsvideo.

Während das Trio sich durch eine gefährliche Ruine kämpft, muss Fang the Hunter all seinen Mut zusammennehmen, um seine bisherigen Fehler zu überwinden und den Fängen eines gefährlichen, neuen Gegners zu entkommen. Währenddessen entdeckt Eggman den vermeintlichen Schlüssel für seinen nächsten, finsteren Plan.

SEGA wird das Jump’n’Run am 17. Oktober 2023 für PC, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X/S, PlayStation 4 und PlayStation 5 auf den Markt bringen. Die Webseite zum Titel findet ihr hier: KLICK! Weitere Informationen gibt es auch bei uns: KLICK!

Quelle: Pressemitteilung